Новогодний корпоратив на работе в Липецке закончился смертельной дракой

В Липецке расследовали тяжкое преступление во время новогоднего корпоратива на рабочем месте. Все случилось 30 декабря на территории предприятия на улице Московской, где работники праздновали окончание года. Во время празднования между сотрудниками разгорелся конфликт, который быстро перерос в драку.

Согласно материалам дела, 24-летний парень ударил 57-летнего коллегу загипсованной рукой по голове. Нанес всего пять ударов и ушел. Взрослого мужчину уже без сознания нашли на следующий день заступившие на смену другие работники. Вызвали скорую помощь, но спасти человека не удалось – потерпевший скончался в больнице от тяжелой черепно-мозговой травмы. Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.

Вскоре следователи вышли на участника драки, в квартире которого нашли снятый с руки окровавленный гипс. Как сообщили в пресс-службе СКР области, обвиняемый во всем сознался. Как выяснилось, нападавшего осудили за мошенничество с банковскими картами и в качестве наказания отправили на исправительные работы на предприятие, где все и случилось. Сейчас дело направили в суд, липчанину грозит до 15 лет.