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Происшествия2 марта 2022 6:35

В ДТП с микроавтобусом под Липецком пострадал водитель ВАЗа

За сутки на дорогах области в двух авариях травмировались два человека
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с автобусом

ДТП с автобусом

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием микроавтобуса произошла 1 марта в Краснинском районе Липецкой области. Там на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 52-летний водитель ВАЗ-2107 въехал в автобус, за рулем которого был 63-летний мужчина. В ДТП пострадал только водитель «семерки» – его увезли в больницу. По данным ГИБДД региона, предварительная причина аварии – несоответствующая скорость.

А вечером на трассе в Лебедняском районе 38-летний водитель «Лады Весты» сбил 21-летнего пешехода. Парень в больнице. По данным автоинспекторов, пешеход передвигался в темное время суток вне города без светоотражающих элементов.

За сутки в Липецкой области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими, аварий без жертв произошло 24.