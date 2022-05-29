В Липецке из подъезда многоэтажки украли велосипед

Велосипед стоимостью 20 тысяч рублей украли из подъезда многоэтажки в Липецке. Заявление об этом поступило в дежурную часть городского УМВД 24 мая. Оперативники быстро установили подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Его задержали, а велосипед изъяли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража. Похитителю грозит лишение свободы до пяти лет.

В преддверии лета полиция рекомендует не оставлять свое имущество без присмотра. Если места для хранения нет, обязательно пристегните велосипед. Примыкайте транспорт за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.