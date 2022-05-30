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Происшествия30 мая 2022 7:26

Во время отдыха в баре 34-летний липчанин лишился портмоне

И вместе с ними более 17 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА

34-летний липчанин лишился портмоне, зайдя в пивную на улице Зои Космодемьянской. Как сообщили в УМВД по Липецку, 21 мая мужчина отдыхал в одном из заведений областного центра. Расплачиваясь за заказ, он оставил портмоне на морозилке. Через некоторое время липчанин обнаружил пропажу, но было поздно. В портмоне находились 15 000 рублей, а общую сумму причиненного материального ущерба потерпевший оценил в 17 700 рублей.

- При изучении камер видеонаблюдения, установленных в баре, сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 34-летний местный житель. Его местонахождение было установлено. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное изъяли, - добавили в пресс-службе полиции.

Сейчас липчанин находится под подпиской о невыезде. Силовики возбудили уголовное дело по статье кража. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.