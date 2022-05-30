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Дом. Семья30 мая 2022 13:39

Пара ягуаров в Липецком зоопарке в девятый раз стала родителями

Пока сотрудники видели только двух котят
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото с сайта администрации Липецка.

Фото с сайта администрации Липецка.

Фото: Предоставлено

В Липецком зоопарке - пополнение в семье ягуаров. Родителями стали большие кошки - черный Чип и пятнистая Эстрела. Заботливая мама почти не разрешает малышам выходить из зимнего вольера. Поэтому сотрудники зоопарка пока не знают, сколько у пары родилось котят.

- Обычно у ягуаров рождается от одного до трех котят. Пока мы видели двух черных. Со временем узнаем, есть ли в вольере кто-то еще, - рассказывает ведущий методист зоопарка Любовь Бородина. - Для Эстрелы сейчас важно сохранять спокойствие и тишину. Она постоянно находится возле котят.

Узнать пол малышей можно будет, когда мама начнет давать им больше свободы. Котятам чуть больше месяца, они питаются молоком, но уже начинают пробовать мясо.

Пара Чипа и Эстрелы образовалась в 2014 году. С того момента они девять раз становились родителями. Самец прибыл в Липецк из зоопарка Алма-Аты в 2009 году. Сейчас ему уже 14 лет. Самку привезли из Ленинградского зоопарка в 2012-м. Ей 11 лет.

У Эстрелы папа черный, а мама пятнистая. По сочетанию генов ее детеныши могут родиться как пятнистой, так и черной окраски.