Липчанина осудили на восемь лет за убийство во время застолья

34-летнего липчанина осудили за убийство во время застолья.Следствие и суд установили, что 6 февраля 2021-го в одной из комнат общежития по улице Жуковского в Липецке подсудимый выпивал вместе с 39-летним знакомым. Как это нередко бывает, приятели начали ссориться. В ходе выяснения отношений младший ударил оппонента ножом в грудь. А затем избил тупым предметом, он нанес не менее 13 ударов по всему телу. От полученных ранений потерпевший скончался. Соседи обратились за медицинской помощью, но прибывшие медики констатировали смерть.

Как сообщили в региональном СУ СКР, липчанин вину не признал и от дачи показаний отказался. Однако собранные следователями доказательства позволили вынести обвинительный приговор. На основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.