В Липецке до суда дошло дело 46-летнего киллера, который застрелил мужчину в подъезде

Фото: СУ СКР по Липецкой области Фото: Предоставлено

46-летнего липчанина обвиняют в убийстве по найму и незаконном хранении оружия. По данным регионального СУ СКР, днем 28 ноября 2020-го в подъезде многоэтажки по улице Яна Фабрициуса киллер выстрелил в 49-летнего жильца дома. В 90-е годы мужчина состоял в известном ОПГ. С ранением грудной клетки пострадавшего госпитализировали, но в больнице он скончался. Несмотря на то, что стрелявший был в маске и перчатках, его личность удалось установить. Так как подозреваемый мог оказать сопротивление, в задержании участвовали оперативники регионального УМВД и бойцы СОБР «Феникс» Росгвардии.

Во время расследования обвиняемый вину не признал. Однако записи с камер наружного наблюдения доказали, что киллер тщательно готовился к убийству. Следил за потерпевшим и его жилищем, изучал его привычки и распорядок дня. В день убийства он поджидал жертву в подъезде. На площадке между этажами он выстрелил в упор, а затем скрылся.

Во время обыска по месту жительства следователи нашли самодельно укороченное охотничье ружье, из которого, предположительно, и был сделан выстрел. Кроме того, в машине обвиняемого обнаружили боеприпасы, свободный оборот которых запрещен на территории РФ.

Следователи завершили расследование. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Материалы в отношении заказчика убийства выделены в отдельное производство.

46-летнему липчанину грозит пожизненное наказание.