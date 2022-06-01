В Липецке транспортные карты старого образца прекратят работу 1 июня

Фото: сайт администрации Липецка. Фото: Предоставлено

Транспортные карты старого образца прекратят свою работу 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Оплатить проезд можно будет банковской картой, новой транспортной или наличными.

- Решение о завершении работы старых карт было принято не случайно - количество транзакций по ним значительно снизилось. Так, в декабре прошлого года пассажиры выкатывали больше одного миллиона рублей в день, а сегодня эта сумма едва дотягивает 30 тысяч, - рассказали в городской администрации.

Также в ведомстве отметили, что Агентство страхования вкладов (АСВ) продолжается возврат денег со старых транспортных карт. Средства вернут в порядке очереди. Подробная информация по выплатам и очередности здесь.

О том, как подать заявление на возврат, можно узнать сайте управления дорог и транспорта Липецкой области по ссылке.