В Липецкой области в 2021 году родилось больше мальчиков, чем девочек

В Липецкой области в 2021 году новорожденных мальчиков оказалось больше, чем девочек. Об этом сообщила пресс-служба Липецкстата. На 107 ребят, в противовес известной песне, по статистике 100 девчонок.

Всего за 2021 год в регионе родилось 8853 ребенка: 4573 мальчика и 4280 девочек. Из них 86 - двоен. Самый "плодовитый" месяц - июль: на свет появилось 813 малышей.

Коэффициент рождаемости оказался равен 7,9 родившихся на тысячу человек населения. Вес каждого пятого младенца составил менее трех килограммов. Весом более четырех килограммов родились 665 мальчиков и 349 девочек. Самый крупный малыш весил 5720 граммов.

35,2% детей (3117) оказались первенцами в липецких семьях. 38,3% (3394 малыша) - вторыми, третьими и более - 26,5% (2342 младенца).

По данным Липецкстата, всего в регионе в начале 2021 года проживали 215,7 тысячи детей. Это 19% от всего населения. Малышей в возрасте от 0 до 6 лет насчитывалось 81 тысяча, 7-14 лет – 101, подростков 15-17 лет - 33,7 тысячи. Две трети несовершеннолетних живут в городах.