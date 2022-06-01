Следователи займутся историей с избиением липчанина сотрудником ЧОПа

В Липецке сотрудник ЧОПа избил горожанина. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета, накануне пользователь социальной сети распространил видеозапись. На кадрах которой видно, как сотрудник частного охранного предприятия избивает молодого человека. Сначала он ударил липчанина дубинкой по лицу, затем повалил на землю и нанес ему еще несколько ударов. На место инцидента приехали сотрудники полиции, нападавшего задержали. Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностированы переломы носа и ушибы мягких тканей. Степень причиненного вреда установят судмедэксперты.

Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. Материалы дела из полиции переданы в региональный СУ СКР для принятия процессуального решения.