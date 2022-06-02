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Происшествия2 июня 2022 10:08

На избившиего 32-летнего липчанина ЧОПовца завели уголовное дело

Сейчас проводится судмедэксертиза
Ульяна ТРУСОВА

В Липецке в отношении ЧОПовца, избившиего 32-летнего липчанина рядом с баней, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионально Следственного управления Следственного комитета.

Ночью 31 мая в общественной бане на улице Доваторов произошел конфликт. Группа молодых людей заявила в полицию на администрацию заведения. В свою очередь, сотрудник бани вызвал охранника. Завязался диалог, в ходе которого сотрудник ЧОПа ударил 32-летнего мужчину по лицу. Он упал в кусты, а охранник продолжил избивать его дубинкой.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы перелом носа и ушиб мягких тканей. Степень и тяжесть причиненного вреда устанавливает судмедэксперт.