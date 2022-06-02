Липчанин оформил на бывшую возлюбленную три микрозайма

В Липецке 42-летний мужчина оформил на бывшую возлюбленную три микрозайма, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

33-летней липчанке внезапно на телефон стали поступать уведомления о задолженности от микрофинансовых организаций. Сама женщина кредитов не оформляла - за нее это сделал бывший сожитель. С помощью ее телефона он оформил три микрокредита. Общая сумма займа - 19 600 рублей. Деньги липчанин перевел себе на карту, а потом потратил на личные нужды.

О случившемся женщина заявила в полицию. Бывшего возлюбленного заключили под стражу. Его будут судить по статье "Кража", за что предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.