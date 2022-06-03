4 июня в Липецке ограничат продажу алкоголя

В Липецке 4 июня в день велогонок ограничат продажу алкогольной продукции, сообщила пресс-служба управление потребительского рынка и ценовой политики.

- Согласно законодательству, в местах массового скопления граждан во время публичных мероприятий на территории их проведения и в радиусе ста метров за два часа до начала и в течение двух часов по окончании мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, - пояснили в ведомстве.

Напомним, 4 июня в Липецке с 13.00 до 16.00 пройдут два спортивных мероприятия: велопарад и I Всероссийская массовая велосипедная гонка. Маршрут велопарада включает несколько точек: ДС «Звёздный» - ул. Космонавтов – пл. Космонавнов – ул. Вермишева – пл. Николая Великолепова – ул. Московская – ул. Гагарина – пл. Авиаторов – ДС «Звёздный». Маршрут велогонок пройдёт на участке улицы Космонавтов от ДС «Звёздный» до площади Авиаторов.