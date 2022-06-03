Под Липецком женщина прикарманила чужой кошелек в магазине

Женщина забрала кошелек и продолжила спокойно выбирать продукты. Фото: принтскрин видео.

В Ельце женщина нашла в магазине кошелек и решила не возвращать его хозяину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Кошелек лежал на поддоне с продуктами. Выяснилось, что его случайно оставила там 37-летняя ельчанка, когда выбирала товар. Мимо проходившая 65-летняя пенсионерка заметила вещь. Открыв кошелек и обнаружив там деньги, она решила оставить его себе.

Видеокамера магазина зафиксировала кражу. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.