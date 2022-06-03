Сотрудника ЧОПа, избившего 32-липчанина, заключили под стражу

В Липецке заключили под стражу охранника, избившего 32-липчанина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Напомним, 31 мая ночью 27-летний сотрудник частного охранного предприятия в ходе конфлитка ударил дубинкой по лицу липчанина. После того, как потерпевший упал, мужчина продолжил наносить ему удары. С переломом носа и ушибами горожанина доставили в больницу.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Следователи возбудили уголовное дело. Свою вину уже бывший ЧОПовец не признаёт. Расследование уголовного дела продолжается: допрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы.