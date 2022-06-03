Липчан ждут теплые и солнечные выходные

Несмотря на теплую погоду, купальный сезон в Липецке еще не открыли. Фото: Ульяна ТРУСОВА

Теплые и солнечные выходные ожидаются в Липецке. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 21 градус тепла.

В субботу, 4 июня, ожидается переменная облачность. Столбик термометра покажет отметку +11 ночью и утром, +21 - днем и вечером. Осадков не ожидается. Ветер - слабый, от 4 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - 753 мм. рт. ст..

В воскресенье, 5 июня, будет пасмурно. Температура воздуха - от +13 до +21 градусов. Ветер будет дуть со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм. рт. ст. днём и 749 - вечером.

Напомним, санитарные врачи рекомендуют липчанам пока воздержаться от купания в водоемах. Пляжный сезон в Липецке еще не открыли.