18-летнего жителя Липецкой области осудят за интим со школьницей

Грязинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в половой связи с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в сентябре 2021-го юноша вступил в интимную связь со школьницей, хотя знал, что ей всего 15 лет. О случившемся стало известно после того, как девочка забеременела и встала на учет. Обвиняемый признал вину. Генетическая экспертиза подтвердила отцовство новорожденной дочери потерпевшей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

Аналогичная история произошла в Добринском районе. Осенью того же года 19-летний молодой человек вступил в половую связь с 14-летней девочкой. Школьница забеременела. В скором времени парня также осудят.