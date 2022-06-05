43-летняя липчанка ответит в суде за организацию борделя

В Липецке окончено расследование уголовного дела о деятельности организованной группы по оказанию платных интимных услуг

До суда дошло дело 43-липчанки, которую обвиняют в организации проституции. Женщина сняла квартиру на проспекте Победы и устроила там притон. Наняла еще трех горожанок от 25 до 37 лет, которые выполняли роли диспетчеров. Они занимались подбором персонала, встречей клиентов, информированием их по поводу перечня услуг, размещением на различных интернет-ресурсах объявлений о приеме на работу девушек в качестве проституток и другие. Средняя сумма оказания услуг составляла от 1500 до 2500 рублей.

Бурной деятельности помешали сотрудники уголовного розыска. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключение передано в суд для рассмотрения. Липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.