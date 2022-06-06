Липчанка украла коробку с алкоголем на 3 337 рублей

В Липецке установили личность злодейки, похитившей ящик с алкоголем на сумму 3 337 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 49-летняя подозреваемая проживает в том же доме, где находится магазин.

Полицейские установили, что женщина зашла в торговый зал под видом покупателя, увидела у входа стоящие коробки со спиртным, взяла одну и убежала. Внутри находилось 6 бутылок алкоголя. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Ее задержали по "горячим следам". Фигурантка призналась в совершении преступления и раскаялась. Часть похищенного у нее изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. Липчанка подписала документ об обязательной явке в полицию.