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Общество6 июня 2022 15:25

В Липецке ищут женщину с огненными волосами, которая лежала на дороге и кричала

Неадекватное поведение неизвестной привлекло внимание прохожих и водителей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке ищут женщину, которая лежала на проезжей части

В Липецке ищут женщину, которая лежала на проезжей части

Фото: принтскрин видео.

В этот понедельник, 6 июня, по липецким соцсетям разлетелось видео со странной женщиной. Незнакомка с огненными волосами привлекла внимание прохожих у остановки по улице Космонавтов. Из-за своего неадекватного поведения она попала в кадр видеокамеры.

Дама в платье и с черным пакетом в руках вдруг начала выбегать на дорогу. Липчанка дефилировала по проезжей части, не обращая внимания на машины, пританцовывала и словно что-то высматривала. А затем и вовсе легла на асфальт и завизжала. Начали останавливаться мимо проезжающие машины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, женщину ищут. В настоящее время полицейские устанавливают ее личность. Проводится проверка для принятия процессуального решения.