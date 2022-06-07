В Липецке тушили пожар в заброшенном гараже на 30 машин

В Липецке горел гараж на 30 машин Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 7 пожаров. Причем 3 раза горела сухая трава – в Добровском, Воловском и Хлевенском районах.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, 6 июня в селе Крутогорье 5 пожарных отделений и 2 добровольца тушили жилой дом, баню и надворную постройку. Последняя полностью сгорела. Огонь повредил кровлю дома и вещи на площади 30 кв.м, а также облицовочный сайдинг бани на площади 20 кв.м.

На улице Титова в Липецке вспыхнул металлический гараж. А на улице Звездная пожар произошел в заброшенном 2-ух этажном здании гаража на 30 машиномест. Пламя уничтожило мусор на площади 35 кв.м. К счастью, никто не пострадал.