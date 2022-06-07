Под Липецком парень вытащил из брюк знакомого золотой крестик за 40000 рублей

В Чаплыгине Липецкой области в полицию обратился 25-летний мужчина. Он сообщил, что ранним утром 3 июня кто-то вытащил из кармана его брюк золотой крестик. Это произошло на Привокзальной площади. Стоимость украшения - 40 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональноо УМВД России, участковый задержал подозреваемого - 22-летнего жителя Чаплыгинского района. Оказалось, что мужчины знают друг друга - в то утро они познакомились и решили выпить. Во время беседы у потерпевшего развязался шнурок, на котором висел золотой крестик, и тот положил его в карман. Прощаясь, злодей незаметно вытащил его из брюк приятеля.

Вобуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Крестик вернули владельцу.