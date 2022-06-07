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Общество7 июня 2022 14:22

В 1 квартале 2022 года липчане потратили более 103 млрд рублей

В среднем в месяц житель Липецкой области тратит 30 873 рубля
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкстат рассказал о доходах и расходах липчан за 1 квартал 2022 года

Липецкстат рассказал о доходах и расходах липчан за 1 квартал 2022 года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкстат рассказал о доходах и расходах жителей региона за первые 3 месяца 2022 года. Так, доходы липчан составили 115,2 млрд рублей. Это на 14,1% больше, чем за 1 квартал 2021 года. В расчете на душу населения - один человек получает 34 478 рублей в месяц. Здесь показатель вырос на 15,6%.

Потребительские расходы в 1 квартале - 103,1 млрд рублей. Так, липчане потратили в этом году на товары и услуги на 12,1% больше, чем за тот же период 2021 года. В расчете на душу населения - 30 873 рубля в месяц.

Реальные денежные доходы, по предварительным данным, увеличились на 1,8%.

Напомним, что за год зарплаты липчан выросли почти на 15%. При этом реальные доходы снизились на 1,6%. Подробности здесь.