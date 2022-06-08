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Происшествия8 июня 2022 6:14

Под Липецком мотоцикл влетел в ограждение: водитель в больнице

Мужчина не справился с управлением
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области в ДТП пострадал мотоциклист

В Липецкой области в ДТП пострадал мотоциклист

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 3 348 нарушений Правил дорожного движения. Так, 11 водителей привлекли к ответственности за пьяную езду. Еще 89 человек проигнорировали ремни безопасности. Зафиксировано 3 059 случаев превышения скорости, выездов на встречную полосу. Произошло 22 аварии, в которых никто не пострадал.

Однако, не все отделались легким испугом. Во вторник, 7 июня, в Елецком районе на трассе "Дон" 34-летний мотоциклист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несчастного с травмами положили в больницу. Причина ДТП - несоблюдение бокового интервала.

Липецких водителей и гостей региона просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать ПДД.