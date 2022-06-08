Оператор-мошенник списал со счета липчанки 1 млн рублей

После разговора с мошенником липчанка лишилась 1 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 67-летняя женщина лишилась крупной суммы денег после звонка "оператора сотовой связи". Мужчина на том конце трубки сообщил, что ее абонентский номер могут заблокировать, так как срок договора заканчивается. И попросил продиктовать коды из смс-сообщений. Дальше, как в тумане - неизвестные списали со счета 1 млн рублей.

От мошенников пострадала 63-летняя жительница Воловского района. Лжесотрудники банка пообещали ей компенсацию за покупку в интернете, нужно лишь оплатить страховку и оформление документов. Так доверчивая пенсионерка потеряла 128 тыс. рублей.

А 30-летняя липчанка пыталась купить ноутбук через ссылку в Интернет-магазин. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, она заплатила за него 47 тыс. рублей, но техника так и не пришла.