Под Липецком пожарные тушили 100 кв.м сухой травы

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 6 пожаров. Спасатели 23 раза выезжали к местам происшествий. Так, 8 июня в селе Хлевное во дворе частного дома вспыхнула кирпичная постройка. С огнем боролись 2 пожарных отделения. В итоге сгорела деревянная пристройка на площади 9 кв.м., потолочное перекрытие и вещи.

В Усмани загорелась кирпичная постройка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке в квартире дома по улице Кривенкова подгорела пища. А в Ельце дважды горел мусор – на улице Привокзальная и Героев. Площадь возгорания оказалась небольшой – 2 и 3 кв.м. Пожарные потушили огонь. В селе Поддубровка Усманского района вспыхнула сухая трава. Пламя распространилось на 100 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 6 добровольцев и отделение пожарно-спасательной части.