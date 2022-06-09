В Липецке празднуют 350-летие со дня рождения Петра Великого Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 9 июня, в Липецке отмечают 350-летие со дня рождения Петра Великого. Череда мероприятий стартовала на одноименной площади.

Липчане возложили цветы к памятнику Петру I Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке празднуют 350-летие со дня рождения Петра Великого Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром у памятника императора собрались кадеты, учащиеся морских классов, ветераны военно-морского флота, общественные деятели, представители мэрии и правительства области. Сначала на площади исполнили гимн РФ, а затем в знак памяти и почтения липчане возложили цветы к памятнику Петра I. С праздником горожан поздравил ветеран ВМФ Алексей Сырых, служивший на атомной подводной лодке на севере.

- Петр I многое сделал для флота, об этом нужно помнить, - считает липчанин. – Обязательно отмечать сегодняшний праздник, городиться своей страной. Поздравляю всех с этим событием!

Липчане возложили цветы к памятнику Петру I Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке празднуют 350-летие со дня рождения Петра Великого Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что праздничные мероприятия будут продолжаться как в этот день, так и в пятницу 10 июня. В Нижнем парке состоится концерт. А на Липецком городище покажут первый советский фильм об императоре. Подробности здесь.