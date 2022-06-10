С 11 июня в Липецкой области вводят особый противопожарный режим

В Липецкой области вводят особый противопожарный режим Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вводят особый противопожарный режим. Он будет действовать с 11 по 30 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал и.о. губренатора Александр Рябченко. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, меры приняли из-за обострения пожарной обстановки, а также установлении теплой погоды.

В этот период запрещено разводить открытый огонь. За нарушение требований предусмотрена дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность. Напомним, с 8 июня штрафы на подобные правонарушения ощутимо увеличили. Во время противопожарного режима суммы будут удвоены.

Штрафы для граждан - от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 60 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей.