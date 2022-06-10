Под Липецком простились с участником спецоперации на Украине Юрием Манюковым

Фото с телеграм-канала главы администрации Ельца Евгения Боровских Фото: с сайта

В эту пятницу, 10 июня, в Липецкой области попрощались с участником спецоперации на Украине Юрием Манюковым. 33-летний мужчина был из Ельца. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Боровских.

- Юрий с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса от посягательств украинских националистов, - написал градоначальник в своем телеграм-канале. - Это настоящий подвиг, память о котором мы сохраним в своих сердцах навсегда. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал этого отважного героя. Вечная память!

Юрий с отличием окончил школу №10, отучился в Елецком лицее сферы бытовых услуг и сервиса, где получил специальность "Автомеханик, слесарь по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств". Служил в армии в подразделении морской пехоты Северного флота. В Ельце работал в локомотивном депо. С 2015 года служил по контракту в подразделении ВДВ.