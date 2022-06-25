В центре Липецка в мусорном баке нашли труп 21-летнего парня

Минувшим вечером, 24 июня, в Липецке произошло зверское происшествие. На улице Зегеля в мусорном баке нашли труп парня.

По словам очевидцев, в том районе веселилась компания ребят. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. В кадре - молодой человек, который укатил мусорный бак к гаражам. Затем несколько парней вернули его обратно, пиная. Через некоторое время один из них вновь подошел к контейнеру и перевернул его.

Местные жители позвонили в полицию. Им показалось, что в баке лежит человек. Как сообщили lipetsk.kp.ru, на место прибыли правоохранители. Действительно, в баке находился молодой человек. Он погиб. По данному факту проводится проверка. Всех участников задержали "по горячим следам".

Как стало известно "КП-Липецк", среди них есть несовершеннолетние. Все ребята - липецкие. Погибшему был 21 год. Напомним, что на днях в туалете офисного здания на Советской нашли труп 24-летнего студента. Проводится доследственная проверка.