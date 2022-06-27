Липецких продавцов будут судить за продажу алкоголя подросткам

В Липецке будут судить продавцов, повторно продавших алкоголь несовершеннолетним. По данным пресс-службы регионального УМВД, первый случай зафиксировали в декабре 2021 года в киоске в Левобережном районе. Продавец и ранее попадался на данном нарушении, даже заплатил штраф в 15 тыс. рублей. Теперь же 67-летний липчанин стал фигурантом уголовного дела. За аналогичное преступление перед судом предстанет 40-летняя женщина, продавшая спиртное подростку.

В отношении липчан возбудили уголовное дело по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". В настоящее время дела с утвержденными обвинительными актами направили в суд. Негодяям грозит штраф от 50 тыс. до 80 тыс. рублей.