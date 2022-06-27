В Липецкой области с начала года обворовали 49 садовых домиков

В Липецкой области обворовали 49 садовых домиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за 5 месяцев произошло 49 краж с территорий садоводческих товариществ. В суд уже направили 9 уголовных дел. В 38 случаях отыскали воров. Об этом vesti-lipetsk.ru сообщил замначальника полиции по оперативной работе регионального УМВД Константин Кремнев. Так, чаще всего из садовых домиков выносят электроинструменты, посуду, металлические изделия. Также злодеи воруют банки с соленьями. Константин Кремнев советует липчанам заключить договоры с охранными организациями, оборудовать проезды по садоводствам шлагбаумами или камерами видеонаблюдения.

В регионе стали чаще красть велосипеды - 89 штук с начала года. Правоохранители задержали 67 грабителей. У них изъяли 35 велосипедов. Раскрыто каждое второе преступление. В этом случае полицейский просит владельцев двухколесного транспорта не оставлять его без присмотра. На ночь оставлять велосипед в помещении, которое закрывается на ключ, пользоваться велозамком. Важно сохранять документы на велосипед, а также сфотографировать серийный номер «железного коня».

Раскрываемость преступлений в Липецкой области, по словам Константина Кремнева, на высоком уровне. Регион занимает 19 место по России.