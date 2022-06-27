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Общество27 июня 2022 14:47

Под Липецком появится парк в честь погибшего на Украине сержанта

На участке уже спилили деревья и убрали пни
Максим ТРУБНИКОВ
Со страницы Вконтакте главы Дуровского сельсовета

Со страницы Вконтакте главы Дуровского сельсовета

Фото: из соцсетей

Под Липецком в селе Дурово Добринского района появится парк. Его сделают в честь погибшего односельчанина Сергея Кабанова. Такое решение приняли местные жители на собрании. Напомним, сержант, командир боевой машины разведывательной роты погиб во время спецоперации на Украине. Мужчину похоронили в марте.

Парк возведут на месте старой школы и школьного сада. Как сообщает у себя в соцсетях глава Дуровского сельсовета Любовь Жданова, пока что на участке спилили деревья и избавились от пней. В ближайшее время распланируют территорию .

Напомним, что на прошлой неделе в Липецке простились с еще одним участником спецоперации на Украине. В пятницу, 24 июня, похоронили Вадима Зайцева.