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Общество27 июня 2022 15:06

Санитарный врач предупредил липчан о заболеваниях, передающихся комарами

В Липецкой области имеются очаги туляремии и лихорадки Западного Нила
Максим ТРУБНИКОВ

Липчанам напоминают, что на территории региона от комаров можно заразиться инфекцией. Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев предупреждает о лихорадке Западного Нила и туляремии. Климатические условия региона также подходят для распространения малярии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первые случаи лихорадки Западного Нила в регионе зафиксировали в 2012 году. С тех пор вирусную инфекцию выявили у 50 человек, последний раз в прошлом году.

Главный санитарный врач подписал постановление "О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы комаров". В документе говорится о том, что нужно проводить санитарную чистку в мелких водоемах, контролировать благоустройство городов. На это следует обратить внимание главам районов. Липчанам же советуют убирать мусор, скашивать траву и брызгаться средством от насекомых.