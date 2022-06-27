Санитарный врач предупредил липчан о заболеваниях, передающихся комарами

Липчанам напоминают, что на территории региона от комаров можно заразиться инфекцией. Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев предупреждает о лихорадке Западного Нила и туляремии. Климатические условия региона также подходят для распространения малярии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первые случаи лихорадки Западного Нила в регионе зафиксировали в 2012 году. С тех пор вирусную инфекцию выявили у 50 человек, последний раз в прошлом году.

Главный санитарный врач подписал постановление "О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы комаров". В документе говорится о том, что нужно проводить санитарную чистку в мелких водоемах, контролировать благоустройство городов. На это следует обратить внимание главам районов. Липчанам же советуют убирать мусор, скашивать траву и брызгаться средством от насекомых.