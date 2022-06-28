"Тойота" сбила 9-летнего велосипедиста в Липецке

В Липецкой области сбили школьника и старушку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 27 июня, в Липецке сбили ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 53-летний водитель "Тойоты" наехал на 9-летнего велосипедиста. Авария произошла вне пешеходного перехода. Мальчик получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Данкове на улице Кирова на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса "Шевроле" попала 72-летняя пенсионерка. За рулем иномарки находился 53-летний мужчина. Пожилую женщину с травмами доставили в больницу.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 4 922 нарушения Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 6 водителей. Еще 96 человек не пристегнулись. Автомобилисты 4 604 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу, припарковались в неположенном месте.