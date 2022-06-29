Липчане переживают, что рядом с их домами построят кладбище

Липчане выступили против строительства кладбища под окнами домов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком рядом с домами хотят построить кладбище. Речь идет о селе Казинка Грязинского района. Погост может появиться на участке возле улиц Восточная, Огородная, Школьная и Молодежная. По словам местных жителей, от этой территории до ближайших домов всего 50 метров. Они рассказали о проблеме vesti-lipetsk.ru.

В середине июня сельчане встретились с начальником регионального управления градостроительства Викторией Катасоновой, однако, к компромиссу стороны не пришли. Собравшимся сказали, что кладбище площадью 10 га будет на юго-востоке. Место захоронения пообещали оградить озеленением. Санитарная зона – 50 метров.

Липчан такой ответ не устроил. «Сейчас на этом участке поле, а дальше идет заказник – урочище Хомут», - возмутилась местная жительница Екатерина. К тому же, центрального водопровода и канализации в селе нет. Если погост сделают возле домов, трупный яд может попасть в грунтовые воды, а оттуда – в скважины.

27 июня в Казинке состоялись очные общественные обсуждения. Сельчане попросили перенести кладбище в сторону ОЭЗ. В отделе архитектуры администрации Грязинского района ответили, что услышали мнение жителей. Специалисты рассмотрят другие варианты участков, где можно будет создать кладбище.