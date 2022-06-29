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Общество29 июня 2022 9:53

Липчане переживают, что рядом с их домами построят кладбище

Жители села Казинка Грязинского района просят найти другой участок для погоста
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчане выступили против строительства кладбища под окнами домов

Липчане выступили против строительства кладбища под окнами домов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком рядом с домами хотят построить кладбище. Речь идет о селе Казинка Грязинского района. Погост может появиться на участке возле улиц Восточная, Огородная, Школьная и Молодежная. По словам местных жителей, от этой территории до ближайших домов всего 50 метров. Они рассказали о проблеме vesti-lipetsk.ru.

В середине июня сельчане встретились с начальником регионального управления градостроительства Викторией Катасоновой, однако, к компромиссу стороны не пришли. Собравшимся сказали, что кладбище площадью 10 га будет на юго-востоке. Место захоронения пообещали оградить озеленением. Санитарная зона – 50 метров.

Липчан такой ответ не устроил. «Сейчас на этом участке поле, а дальше идет заказник – урочище Хомут», - возмутилась местная жительница Екатерина. К тому же, центрального водопровода и канализации в селе нет. Если погост сделают возле домов, трупный яд может попасть в грунтовые воды, а оттуда – в скважины.

27 июня в Казинке состоялись очные общественные обсуждения. Сельчане попросили перенести кладбище в сторону ОЭЗ. В отделе архитектуры администрации Грязинского района ответили, что услышали мнение жителей. Специалисты рассмотрят другие варианты участков, где можно будет создать кладбище.