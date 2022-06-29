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Происшествия29 июня 2022 12:35

В реке Воронеж в Липецке утонул мужчина

С начала лета в водоемах города погибли 4 человека
Максим ТРУБНИКОВ
Не все липчане соблюдают правила безопасности на воде

Не все липчане соблюдают правила безопасности на воде

Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецке в понедельник 27 июня спасатели вытащили мертвого мужчину из реки Воронеж. С начала купального сезона это уже четвертый утонувший человек. Липчане купались в районе "диких" пляжей и не соблюдали правила безопасности.

Как сообщает пресс-служба ГО и ЧС Липецка, в понедельник в районе Набережной спасатели помогли молодым людям на катамаране, запутавшемся в камышах. Во вторник 15-летние подростки, купаясь в реке Воронеж, не смогли доплыть до берега и позвали на помощь. Их на катере доставили на сушу. 25 июня сотрудники УГПСС вовремя заметили мужчину, у которого свело ногу в воде. К счастью, трагедий удалось избежать, так как спасатели дежурили в этих местах.

Всего в июне в областном центре спасли 15 человек. Большинство - на Силикатных озёрах. Спасатели чаще всего патрулируют «дикие» пляжи в районе Ниженки, Заречья, Ссёлок. У водоемов стоят запрещающие знаки.

В Липецке 67 мест, где запрещено купаться. За нарушения липчане получат административное наказание и денежные штрафы.