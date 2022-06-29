Замначальника полиции Ельца, попросив соврать подчиненных на допросе, попал под уголовную статью

Под Липецком возбудили уголовное дело в отношении замначальника ОМВД России по Ельцу. Его подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.294 УК РФ «Вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию дела, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По данным следствия, в феврале 2022 года полицейский попросил подчиненных соврать на допросе следователю. Так он хотел выгородить коллегу, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый вину не признал. Расследование продолжается.

- Проводится служебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. – Сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он понесет наказание в установленном порядке.