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Происшествия29 июня 2022 13:45

Замначальника полиции Ельца, попросив соврать подчиненных на допросе, попал под уголовную статью

Он хотел выгородить коллегу, которого обвинили в превышении полномочий
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком возбудили уголовное дело в отношении замначальника ОМВД России по Ельцу. Его подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.294 УК РФ «Вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию дела, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По данным следствия, в феврале 2022 года полицейский попросил подчиненных соврать на допросе следователю. Так он хотел выгородить коллегу, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый вину не признал. Расследование продолжается.

- Проводится служебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. – Сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина подтвердится, он понесет наказание в установленном порядке.