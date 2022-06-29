Под Липецком уничтожили 2 ручных гранаты

Под Липецком уничтожили гранаты Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области уничтожили боеприпасы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, полицейские Чалплыгинского района передали спасателям 2 ручные гранаты и 2 запала к ним. Специалисты уничтожили их в эту среду, 29 июня, на специализированном полигоне.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасных предметов следует сообщить об этом по телефону 01, 02 или 112. Нужно представиться и пояснить, где обнаружили боеприпас, как он выглядит, есть ли рядом еще люди. Запрещено прикасаться к взрывоопасным предметам, пинать их, перекатывать, бросать в воду, закапывать в землю. Нельзя разводить костры рядом с ними.

Пока не приедут спецслужбы, лучше не подпускать к опасному месту других людей, отвести их на расстояние 50-100 метров от находки.