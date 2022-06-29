В Липецкой области 25 мужчин получат награду за лучшее отцовство

Почетный знак «За верность отцовскому долгу» получат 25 липчан Фото: Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Депутаты липецкого облсовета выбрали граждан на присвоение Почетного знака «За верность отцовскому долгу». Награду получат 25 липчан, которые достойно воспитали детей и внесли заметный вклад в укрепление семейных традиций.

Как сообщили в «МОЁ! Online. Липецк» со ссылкой на пресс-службу липецкого облсовета, победители получат около 50 тысяч рублей. Награждение состоится в День отца. Среди лауреатов 2022 года представители таких профессий как водители, учителя, инженер ветеринарный врач, и священнослужитель.

Все 25 мужчин многодетные отцы. Самая большая семья у Александра Малолеткина из Грязинского района. Вместе с супругой они воспитывают 10 детей.

Напомним, Почетный знак «За верность отцовскому долгу» утвердили в 2007 году. На сегодняшний день эту награду в нашем регионе получили более 370 мужчин.