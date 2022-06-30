Липчанин разбил стекло и вынес из чужого дома вазу, подушку и отвертки

Домушник украл вазу, подушку и отвертки в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции №5 Липецка обратился 65-летний пенсионер. В заявлении он указал, что кто-то обворовал его дом. Похитили кухонные принадлежности, хрустальную вазу, подушку, отвертки и одежду. Сумма ущерба составила 2 600 рублей.

Прибыв на место, оперативники установили, что злодей разбил стекло камнем и проник внутрь. Эксперт снял отпечатки пальцев, оставленные вором. По ним и удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 46-летний липчанин. Мужчина во всем признался. Ранее его уже привлекали за аналогичные преступления. Украденное изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.