В Липецке на улице Ушинского стартовал ремонт

В Липецке обновляют улицу Ушинского Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 19-ти участках начались работы. Так, на улице Ушинского работники снесли бордюры и срезали асфальт. Дальше специалисты заменят около 9 км бордюров, обновят 19 тыс. кв. м дороги, заасфальтируют порядка 7,5 тыс. пешеходных зон. В конце поставят знаки и нанесут разметку. Ремонт завершится до 31 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2020 году в областном центре перекрыли Баумана и весь удар на себя приняла улица Ушинского. От увеличенного потока машин дорога пришла в негодность. Территория нуждалась в обновлении.

Напомним, что по нацпроекту в 2022 в Липецке восстановят 20 участков дорог. На 8 из них работы уже завершились.