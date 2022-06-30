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Общество30 июня 2022 15:53

Прохладный июль в Липецке: в пятницу ночью +12, а днем до +21 градуса

Магнитное поле спокойное
Максим ТРУБНИКОВ
Начало июля в Липецке будет прохладным

Начало июля в Липецке будет прохладным

Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В пятницу, 1 июля, в Липецке ожидается ясная погода. Начало второго месяца лета будет довольно прохладным. Ночью столбик термометра покажет +12 градусов. Утром, днем и вечером в городе около 21 градуса тепла. Влажность низкая, ветер северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление составил 750 мм рт.ст. Магнитное поле спокойное.

В субботу, 2 июля, в областном центре будет также солнечно. В темное время суток около 10 градусов выше ноля. Днем максимально прогреется до +23 градусов. Ветер северный 8-10 м/с. Долгота дня 16 часов 44 минуты. Солнце взойдет в 4 утра и опустится за горизонт только в 20:49.