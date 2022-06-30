Иностранец отправится в колонию на 16 лет за убийство граждан Белоруссии под Липецком

В Липецком областном суде огласили приговор иностранцу, убившему двух граждан Белоруссии. Согласно материалам уголовного дела, 6 ноября 2021 года в Грязях пьяный мужчина поссорился с двумя прохожими. Он зарезал обоих, ударив их несколько раз ножом в грудь. Один скончался на месте, другой - в больнице. Изверг спрятал нож и попытался уехать в Москву, но его перехватили полицейские.

На иностранца завели уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух лиц". Обвинительное заключение утвердил зампрокурора области Александр Хвостов. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд приговорил мужчину к 16 годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.