Концерты во дворах в День города в Липецке 2022: программа, адреса, дата проведения

В честь Дня города в Липецке пройдут концерты во дворах Фото: Максим ТРУБНИКОВ

В Липецких дворах с 13 по 15 июля пройдут концерты в честь Дня города. Список улиц утвердили в управлении развитии территории. Их можно посмотреть здесь. На импровизированных сценах выступят не только профессиональные артисты, но и липчане, желающие показать свои таланты.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в департамент обратились около 30 липчан, готовых продемонстрировать свои способности. В заявку внесли музыкальные и танцевальные номера, конкурсы для детей, мастер-классы и чаепитие.

Также все желающие могут отправить свою анкету до 8 июля. Звонить по телефонам:

- управление Советским округом: 30-94-85;

-управление Октябрьским округом: 38-77-75;

- управление Правобережным округом: 28-04-12;

- управление Левобережным округом: 43-17-20.

Напомним, что в Липецке 16 июля в Нижнем парке в честь Дня города пройдет фестиваль уличных театров.