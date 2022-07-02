Рецидивист украл телефон, который липчанка забыла на банкомате

На днях в отдел полиции обратилась 38-летняя липчанка. Она сообщила, что, снимая деньги, положила телефон на корпус банкомата и забыла его. Когда женщина обнаружила пропажу, то вернулась в банк. Только сотового там уже не было. Сумма ущерба - 19 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний местный житель. Ранее его судили за хранение наркотиков. Липчанин во всем признался. Телефон у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.