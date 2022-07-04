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Общество4 июля 2022 6:12

В Липецке в понедельник ясно и до +27 градусов

Во вторник возможен небольшой дождь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В понедельник в Липецке будет жарко

В понедельник в Липецке будет жарко

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этот понедельник в Липецке обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют солнечную погоду. 4 июля столбик термометра днем поднимется до отметки +27 градусов. Вечером - от 20 до 25 градусов тепла. Без осадков. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 749 мм рт.ст.

В ночь на вторник ожидается около 17 градусов выше ноля. Во вторник в светлое время суток также разогреется до 27 градусов выше ноля. Однако, во второй половине дня облачно. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-4 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Долгота светового дня составляет 16 часов 40 минут. Восход в 4.05. Заходит солнце за горизонт в 20.46.