В Липецкой области вице-губернатор Александр Ильин покинул свой пост

Губернатор Липецкой области сократил количество своих заместителей Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Правительстве Липецкой области кадровые перестановки. Вступает в силу Указ Губернатора региона «О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Липецкой области». Как сообщили в этот понедельник, 4 июля, в пресс-службе региональной администрации, количество заместителей сокращают с 8 до 7.

Так, по собственному желанию покидает пост вице-губернатор Александр Ильин. Напомним, он курировал сферу здравоохранения. Теперь она переходит под крыло Ольги Белоглазовой. Также под ее контролем остаются вопросы социальной защиты, труда и занятости населения. Так, Белоглазова отвечает за работу управлений здравоохранения, социальной политики, ЗАГС и архивов области.

Напомним, что в июне в Липецке назначили нового главного архитектора. Эту должность заняла Светлана Сурмий.