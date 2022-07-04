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Общество4 июля 2022 9:11

В Липецкой области вице-губернатор Александр Ильин покинул свой пост

Губернатор региона сократил количество своих заместителей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Губернатор Липецкой области сократил количество своих заместителей

Губернатор Липецкой области сократил количество своих заместителей

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Правительстве Липецкой области кадровые перестановки. Вступает в силу Указ Губернатора региона «О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Липецкой области». Как сообщили в этот понедельник, 4 июля, в пресс-службе региональной администрации, количество заместителей сокращают с 8 до 7.

Так, по собственному желанию покидает пост вице-губернатор Александр Ильин. Напомним, он курировал сферу здравоохранения. Теперь она переходит под крыло Ольги Белоглазовой. Также под ее контролем остаются вопросы социальной защиты, труда и занятости населения. Так, Белоглазова отвечает за работу управлений здравоохранения, социальной политики, ЗАГС и архивов области.

Напомним, что в июне в Липецке назначили нового главного архитектора. Эту должность заняла Светлана Сурмий.