Под Липецком насмерть сбили 8-летнего ребенка

В Липецке 1 июля неизвестный бил 10-летнего мальчика. ДТП случилось во дворе одного из домов по улице Терешковой. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, школьник получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Автоинспекторы оперативно задержали нарушителя за рулем «Мерседеса». Управлял из 14-летний подросток.

В тот же день в Лев-Толстовском районе на трассе Лев-Толстой – примыкание к автодороге Липецк-Данков «Шевроле» наехал на 8-летнего мальчика. Ребенок погиб.

В субботу, 2 июля, в Краснинском районе на трассе Становое-Троекурово-Лебедянь в кювет вылетел и перевернулся ВАЗ-2110. 45-летний водитель получил травмы.

В воскресенье, 3 июля, в Липецке на улице Зои Космодемьянской столкнулись «Мазда» и «Лада Калина». 38-летний мужчина за рулем иномарки и 22-летняя пассажирка отечественной машины получили травмы.