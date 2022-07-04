Необычные дорожные знаки установили у Центрального пляжа в Липецке

В Липецке появились необычные знаки и надписи Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке у остановки «Центральный пляж» появились необычные дорожные знаки и надпись на асфальте. Липчан предупреждают, что стоит только сделать еще один шаг и начнется белая полоса. А в начале «километровки» жителей и гостей города призывают выключить гаджеты и послушать пение птиц. Также горожанам пообещали, что их мечты сбудутся.

В Липецке появились необычные знаки и надписи Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в «МОЁ! Online. Липецк» со ссылкой на пресс-службу мэрии, необычный заказ выполнил за свой счет подрядчик, который в этом году наносит разметки на дорогах областного центра. Инициатор акции – работники управления главного смотрителя.

Кстати, подобные знаки установят и в других местах Липецка. Где именно они появятся, пока секрет.